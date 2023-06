Borse europee, lievi rialzi all’indomani della Bce

Partenza in lieve rialzo per le principali Borse europee nell’ultima seduta della settimana. Quando sono trascorsi pochi minuti dall’avvio degli scambi in Europa, l’indice tedesco Dax e quello francese Cac40 salgono rispettivamente dello 0,13% e dello 0,29%, mentre l’inglese Ftse 100 avanza dello 0,22 per cento. Il mercato sta digerendo le informazioni e decisioni arrivate ieri dalla Banca centrale europea (Bce) che, come d’attese, ha confermato il rialzo dei tassi d’interesse. Guardando ai prossimi meeting, l’istituto guidato da Lagarde ha segnalato che il rialzo dei tassi potrebbe essere più ampio di quanto scontato dai mercati.