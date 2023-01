Borse europee in rialzo in attesa del dato sull’inflazione degli Usa. Ftse Mib +0,4%

Avvio all’insegna della positività in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni al rialzo. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,28% trovandosi così a quota 4.111 punti, mentre a Milano l’indice Ftse Mib dopo pochi minuti di contrattazione mostra un rialzo dello 0,39% in area 25.650 punti. Acquisti generalizzati; l’indice tedesco Dax40 si trova in rialzo dello 0,25%; mentre i migliori al momento sono l’indice spagnolo Ibex35 (+0,66%) e l’indice portoghese PSI, in progresso dello 0,45%.

Infine, lo spread Btp/Bund si trova a 183 punti base.

Nella giornata di oggi gli operatori di mercato monitoreranno da vicino l’uscita del dato sull’inflazione americana attesa in calo al 6,5% dal precedente 7,1%.