Borse europee in modesto rialzo dopo gli acquisti a Wall Street

Tornano a girare in positivo i principali indici europei in scia ai rialzi della seduta di ieri a Wall Street. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento a 3.920 punti con un rialzo frazionale dello 0,05%; mentre a Milano l’indice Ftse Mib si muove al momento in rialzo dello 0,45% a quota 24.316 punti. Positività generalizzata con l’indice spagnolo Ibex 35 che si muove in rialzo dello 0,41%, mentre rimane più debole l’indice francese Cac40 che al momento si trova in calo dello 0,17%.

Infine, lo spread Btp/Bund al momento si trova a 190 punti base in aumento dell’1,54%.