Borse europee deboli, oggi Wall Street chiusa

Parte all’insegna della debolezza la prima seduta della settimana per le principali Borse europee. Nei primi minuti di scambi, l’indice Dax di Francoforte cala dello 0,52%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 lasciano sul parterre rispettivamente lo 0,4% e lo 0,34 per cento.

Giornata scarna dal punto di vista macroeconomico, con Wall Street che resterà chiusa per festività (Juneteenth).

Dopo le inidcazioni arrivate la settimana scorsa dalle banche centrali, Fed e Bce in primis, oggi i listini europei guardano ai discorsi di alcuni membri dell’istituto di Francoforte. Sono previsti nel primo pomeriggio gli interventi di Lane, Schnabel e Villeroy.