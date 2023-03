Borse europee deboli in attesa della riunione della Fed

Partenza debole in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sotto la parità, in un contesto in cui continuano a tenere banco i temi legati alla stabilità del sistema bancario.

Oggi il focus degli operatori è concentrato sulla riunione di questa sera della Fed statunitense che con tutta probabilità procederà ad un rialzo da 25 punti base dei tassi di interesse portandoli così nel range 4,75-5%.

L’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in calo di oltre lo 0,14% trovandosi così a quota 4.177 punti, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova al momento in calo dello 0,12% a quota 26.520 punti.

Debolezza su tutti i principali indici del Vecchio Continente con il Dax tedesco poco sotto il livello di parità, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-0,27%) e sul Cac40 francese (-0,16%).

Sul listino principale di Piazza Affari, acquisti in particolare su Hera (+2,73%), FinecoBank (+1,44%), e Prysmian (+0,45%).

Sul fronte obbligazionario, il rendimento del decennale italiano si trova al 4,16%, con lo spread Btp/Bund a quota 183 punti base.

Sul Forex, cambio euro/dollaro si muove sulla parità a 1,076, mentre fra le materie prime risale il petrolio con il Brent in calo sopra 74 dollari.