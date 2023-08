Borse europee deboli, Cina nel mirino per settore immobiliare e tensioni con Taiwan

Avvio d’ottava all’insegna della debolezza per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. Nei primi minuti di scambi prevalgono le vendite, con l’Euro Stoxx 50 che cede lo 0,10%, mentre il Dax e il Cac40 arretrano rispettivamente dello 0,01% e dello 0,08%.

In una giornata priva di dati macro di rilievo il mercato guarda alla Cina in scia alle turbolenze nel settore immobiliare (sotto la lente le per le difficoltà finanziarie della big immobiliare Country Garden) ma anche per via delle tensioni geopolitiche tra Pechino e Taiwan. Domani sono attesi, proprio dalla seconda economia mondiale, alcuni dati macro (come la produzione industriale e vendite al dettaglio) per valutare lo stato di salute di Pechino.