Borse Asia: Hong Kong in rosso sotto il peso questioni immobiliari, Country Garden giù del 16%

Borse cinesi in rosso in questo avvio di settimana sotto il peso dei problemi del settore immobiliare. In particolare, l’indice Hang Seng sta cedendo oltre il 2%. A pesare le preoccupazioni legate all’economia (domani nuova tornata di dati macro) ma anche le turbolenze per le difficoltà finanziarie della big immobiliare Country Garden. Le azioni di Country Garden crollano di circa il 16% dopo la richiesta di sospensione dalle contrattazioni di alcuni bond a tempo indeterminato.