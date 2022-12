Borse europee colpite dalle vendite in avvio, crescono i timori per rischio recessione

Le borse europee aprono in deciso ribasso nella seconda seduta della settimana. Il Dax tedesco, il Cac 40 francese, l’Ibex 35 spagnolo, il Ftse 100 inglese e il Ftse Mib italiano cedono circa un punto percentuale.

Gli operatori sono ancora preoccupati che le strette monetarie delle banche centrali, anticipate dalla Federal Reserve e dalla Bce, inneschino una recessione.

Chiusura in ribasso ieri a Wall Street, alla quarta seduta in discesa consecutiva dopo le perdite registrate la scorsa settimana. Tra i mercati asiatici, stamane, Tokyo è crollata del 2,5% a seguito della mossa a sorpresa della Bank of Japan.