Borse europee all’insegna della debolezza. Euro Stoxx50 a 4.300 punti

Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni sotto il livello di parità. l’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in calo dello 0,25% a quota 4.303 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova al momento a quota 27.898 punti in calo dello 0,21%.

Debolezza generalizzata, con l’indice Dax40 di Francoforte in calo frazionale dello 0,1%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-0,13%) e sul Cac40 francese in calo dello 0,3%.