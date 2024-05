Borse Cina: calo per Hong Kong, bene Shanghai e Shenzhen

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha concluso la giornata con un decremento dello 0,53% a 18,479,37 punti, un calo principalmente influenzato dall’andamento negativo di alcuni titoli appartenenti al settore tecnologico e delle piattaforme di e-commerce.

Netease Inc. ha evidenziato la discesa maggiore con un calo del 5,0%, seguito da Alibaba Health Information Technology, che ha visto le proprie azioni scendere del 4,1%, e le azioni di Meituan che hanno perso il 4,0%, attestandosi a 115,50 dollari di Hong Kong.

Nonostante il clima generale in declino, alcuni titoli hanno invece registrato performance positive. Foxconn Industrial Internet ha visto un incremento del 2,3% e Byd ha guadagnato l’1,6%. Al contrario, Saic Motor ha chiuso la giornata in negativo, con un calo dell’1,6%, e Aier Eye Hospital ha segnato un ribasso dello 0,9%. Per quanto riguarda gli altri indici di riferimento, l’indice Shanghai Composite è salito dello 0,22% a 3147 punti e l’indice Shenzhen Composite ha registrato un aumento dello 0,24% a 1.796,77 punti.