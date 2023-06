Borse Asia: Hong Kong rimbalza di oltre il 2%

Hong Kong balza di oltre il 2%, mentre gli investitori asiatici valutano la pausa della Fed sui rialzi dei tassi.

L’ultima decisione della banca centrale americana ha lasciato il tasso di riferimento della Fed in una fascia di valori compresa tra il 5% e il 5,25%. La banca centrale ha previsto di aumentare i tassi di interesse fino al 5,6% prima della fine del 2023.

L’indice Hang Seng di Hong Kong è rimbalzato ed è salito di oltre il 2% grazie ai titoli del settore sanitario, dei consumi ciclici e del settore tecnologico. Anche i mercati della Cina continentale sono saliti, con lo Shanghai Composite in rialzo dello 0,74% per chiudere a 3.252,98 e lo Shenzhen Component in aumento dell’1,81% per chiudere a 11.182,94.