Siemens: investe €2 mld per ampliare produzione tecnologia

Siemens ha annunciato un investimento di €2 miliardi per ampliare la produzione tecnologica, inclusa la costruzione di un nuovo impianto a Singapore e l’espansione dello stabilimento di Chengdu, in Cina.

A Singapore, il colosso industriale tedesco investirà €200 milioni per realizzare una nuova fabbrica dedicata ai dispositivi di automazione industriale, al fine di soddisfare la crescente domanda nei mercati del Sud-est asiatico. La fabbrica digitale in Cina creerà circa 400 posti di lavoro grazie a un investimento di €140 milioni, accompagnato dalla creazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo.

Nel corso dell’anno, Siemens annuncerà ulteriori piani per Europa e Stati Uniti, come dichiarato dall’azienda in un comunicato. La spesa per lo sviluppo aumenterà di altri €500 milioni.

La società sta attuando una ristrutturazione strategica volta a potenziare l’efficienza e a concentrarsi su linee di prodotto basate su software e ad alto margine di profitto.

Siemens ha aumentato le previsioni di bilancio due volte nel 2023, grazie alla crescita degli ordini e dei ricavi nei suoi principali settori, mantenendo un record di ordini in sospeso pari a €105 miliardi a maggio.