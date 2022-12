Borse americane in rosso dopo dati prezzi alla produzione sopra le attese

Apertura negativa in America con tutti i principali indici di Wall Street che avviano l’ultima seduta della settimana all’insegna della debolezza. Le vendite di oggi arrivano in scia al dato sopra le attese deli prezzi alla produzione. Al momento l’indice S&P 500 si trova a quota 3.950 punti in calo dello 0,3%, mentre al momento il peggiore è l’indice Nasdaq 100 che al momento si muove in ribasso dello 0,5% a quota 0,46%.

Tra i maggiori acquisti della giornata di oggi si segnala Netflix, in rialzo del 3,8%. Mentre vendite su Amazon (-1%), Apple (-0,7%) e Meta (-0,43%).