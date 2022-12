Usa: prezzi alla produzione sopra le attese, a novembre +0,3%

Nella giornata di oggi il U.S Bureau of Labor Statistic ha pubblicato l’indice dei prezzi alla produzione per il mese di novembre, dato che è aumentato dello 0,3%, in rialzo rispetto alla stima di 0,2%. Questo dato ha avuto un impatto sui rendimenti del decennale americano che si trova al momento al 3,5%; mentre al momento i future a Wall Street si mantengono in territorio positivo.

Sopra le attese anche il dato su base annua che ha registrato un incremento del +7,4%, in rialzo rispetto al consensus di 7,2% e in calo rispetto al +8,1% del mese di ottobre.

Guardando i prezzi dei bene e dei servizi core, ovvero l’indice dei prezzi alla produzione depurato dalle componenti più volatili e quindi alimenti ed energia, segna un incremento dello 0,4% su base annua, +0,1% su base mensile.