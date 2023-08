La Borsa di Tokyo ha chiuso l’ultima seduta della settimana in ribasso in scia alla debole chiusura di Wall Street sotto il peso del comparto tech, in un clima di attesa per il Simposio di Jackson Hole. L’indice Nikkei ha terminato gli scambi in calo del 2,05% a 31.624,28 punti (prese di profitto dopo quattro sedute consecutive di rialzi).