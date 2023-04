Borsa Tokyo in lieve rialzo, futures Usa giù. Focus su stagione utili, Tesla pesa sul Nasdaq

Mercati azionari sottotono, il focus rimane sulla stagione degli utili trimestrali.

A Wall Street, i futures sui principali indici azionari Usa sono poco mossi.

Protagonista il titolo Tesla, che capitola di oltre il 6% dopo la pubblicazione di una trimestrale che ha messo in evidenza un calo dell’utile netto di oltre il 20%.

Reso noto ieri il Beige Book, il rapporto sulle condizioni dell’economia Usa che la Fed pubblica otto volte l’anno.

Dal report è emerso che “le spese per consumi si sono confermate per lo più piatte” e che “l’attività manifatturiera è rimasta invariata o è peggiorata”.

Il Beige Book ha confermato anche che la crisi bancaria esplosa negli Usa nel mese di marzo ha provocato danni all’attività finanziaria, soprattutto nelle regioni di New York e San Francisco.

In Cina, la People’s Bank of China ha confermato i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a 1 e 5 anni rispettivamente al 3,65% e al 4,30%, come ampiamente atteso.

In generale in Asia, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza dello 0,25% circa. La borsa di Shanghai è tra le peggiori, con una flessione dello 0,70%, Hong Kong è in rialzo dello 0,20% circa, Seoul è sotto pressione con un calo dello 0,45%, Sidney +0,15% circa.

A Wall Street, nel premarket, i futures sul Dow Jones sono in ribasso dello 0,10%, quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,25% e quelli sul Nasdaq scendono dello 0,40%, trascinati al ribasso, in particolare, dal titolo Tesla.