Tesla: utili colosso Musk giù di oltre -20% nel I trimestre. Titolo -6% a Wall Street

Il colosso delle auto elettriche Tesla, fondato e gestito da Elon Musk, ceo anche di Twitter, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell’anno con un utile netto in calo del 24% su base annua, a $2,51 miliardi.

L’utile GAAP per azione è stato pari a 73 cents, in ribasso del 23% su base annua.

L’utile per azione su base adjusted si è attestato a 85 centesimi per azione, come da attese.

Il fatturato di Tesla è ammontato a $23,33 miliardi, rispetto ai $23,21 miliardi previsti dal consensus.

Il titolo TSLA ha reagito alla pubblicazione della trimestrale scendendo di oltre il 6% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.

Le quotazioni del colosso EV hanno recuperato quest’anno, balzando del 48%, dopo un 2022 da dimenticare, in cui avevano perso 2/3 del loro valore.