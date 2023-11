Borsa Tokyo giù, sell in Asia dopo nuovi buy a Wall Street. Ripiegano anche i futures Usa

Borse asiatiche per lo più negative, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo in perdita dello 0,33%, a quota 32,166.48.

Vendite anche sulla borsa di Hong Kong (-0,62%), a Shanghai (-0,56%), Seoul (-1%), mentre la borsa di Sidney sale dello 0,26%.

Giù i futures sui principali indici azionari Usa. Alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono lo 0,13%, quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,15%, mentre quelli sul Nasdaq segnano un calo dello 0,20%.

Ieri ennesima chiusura positiva per Wall Street: lo S&P 500 è salito dello 0,28% il Nasdaq è balzato dello 0,9%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha segnato un progresso dello 0,17%.

E’ proseguita dunque la scia positiva della borsa Usa, con lo S&P 500 salito per la settima sessione consecutiva, per la prima volta dal novembre del 2021 e il Nasdaq positivo per otto sedute consecutive, anche in questo caso per la prima volta dal novembre di due anni fa.

Il Dow Jones è avanzato per la settima sessione consecutiva, riportando la fase rialzista più lunga dal mese di luglio.

In Giappone oggi è stato reso noto l’indice Reuters Tankan che misura la fiducia delle aziende manifatturiere.

Il dato è salito nel mese a +6, rispetto ai +4% di ottobre. L’indice Reuters Tankan relativo alla fiducia nel settore dei servizi è avanzato inoltre a novembre per il secondo mese consecutivo, sai +24 di ottobre a +27. Tuttavia, l’outlook delle imprese giapponesi per il prossimo trimestre si è confermato pessimista.