Borsa Tokyo -0,80%, male Hong Kong con -2%. Titoli banche riducono cali dopo annuncio Credit Suisse

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,80% a quota 27.010,61 punti. Male anche le altre borse asiatiche, che hanno comunque ridotto le perdite a seguito delle notizie relative alla banca svizzera Credit Suisse. La borsa di Hong Kong cede comunque più del 2%, Shanghai perde più dell’1%, Seoul fa -0,24%, Sidney -1,46%.

In particolare l’annuncio di Credit Suisse relativo alla decisione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla Banca centrale Swiss National bank (SNB), ha permesso ai titoli delle banche asiatiche di virare in territorio positivo o di ridurre le flessioni precedentemente sofferte.

Recuperano dai minimi in particolare i titoli delle banche australiane Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking

e National Australia Bank.

Gli ultimi sviluppi “sosterranno le attività core e i clienti di Credit Suisse, in un momento in cui Credit Suisse adotterà i provvedimenti necessari per creare una banca più semplice e maggiormente focalizzata sulle necessità dei clienti”, si legge nella nota diffusa da Credit Suisse.

Ieri i timori per il futuro della banca elvetica, scatenati dalla dichiarazione del maggiore azionista Saudi National Bank, che ha escluso l’opzione di fornire una ulteriore assistenza finanziaria a Credit Suisse, hanno affossato il titolo CS, scatenando il panico in tutti i mercati globali, alle prese già con la paura di una crisi bancaria dopo il crac delle banche regionali Usa Silicon Valley Bank e Silvergate.