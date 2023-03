Credit Suisse prenderà in prestito dalla Swiss National Bank fino a 50 miliardi di franchi svizzeri

Credit Suisse ha annunciato che prenderà in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla Banca centrale SNB, Swiss National Bank.

L’annuncio segue il comunicato con cui la banca centrale svizzera SNB ha assicurato la propria disponibilità a fornire a Credit Suisse una liquidità aggiuntiva, in caso di bisogno.

Gli ultimi sviluppi “sosterranno le attività core e i clienti di Credit Suisse, in un momento in cui Credit Suisse adotterà i provvedimenti necessari per creare una banca più semplice e maggiormente focalizzata sulle necessità dei clienti”, si legge nella nota diffusa dal colosso bancario elvetico.