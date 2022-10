Borsa Milano chiude in rally la prima seduta di ottobre, bene Tenaris

Piazza Affari risale la china nella prima seduta di ottobre. Dopo una prima parte di giornata fiacca complici gli sviluppi della crisi energetica (nel weekend Gazprom ha interrotto le forniture di gas all’Italia) e le difficoltà di Credit Suisse, l’indice Ftse Mib ha ritrovato il segno più e segna in chiusura +1,35% a 20.927 punti. Dopo il peggior settembre da 20 anni per Wall Street, l’azionario prova a riprendersi sfruttando anche la discesa dei rendimenti dei Treasury Usa e dei titoli di Stato europei.

Tra le big del listino milanese rally di oltre +3% per ENI ed Enel. Il miglior titolo di oggi è Tenaris con +6,9% in scia al rally del petrolio.Inoltre, dall’Investor Presentation tenuta a New York è emerso che la società si attende un`ulteriore crescita del fatturato nel secondo semestre dell’anno e la crescita dei volumi e del fatturato è attesa proseguire anche entrando nel 2023.

Peggior performer di giornata è invece Banca Generali con -3,99% dopo il boom rialzista di venerdì a seguito di rumor di possibile vendita.