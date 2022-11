Borsa Italiana: Revo Insurance Spa ammessa su Euronext Milan

Borsa Italiana ha ammesso a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milano la azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di Elba Assicurazioni che ad esito della fusione per incorporazione che, a seguito della fusione per incorporazione di Revo spa in Elba Assicurazioni, assumerà la denominazione di Revo Insurance Spa.

La data di inizio delle negoziazioni su Euronext Milan e, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, su segmento STAR, sarà stabilita da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del Nulla Osta alla pubblicazione del prospetto informativo. La Società ha inoltre presentato a Borsa Italiana, sempre in data odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione.