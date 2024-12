Borsa di Tokyo in calo: Nikkei chiude a -0,69%

La Borsa di Tokyo ha concluso la giornata con un ribasso dello 0,7%, riflettendo le crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo all’andamento dei prezzi nei mesi a venire. La Federal Reserve ha indicato che l’inflazione potrebbe essere più elevata del previsto entro il 2025, suggerendo che i tassi potrebbero essere tagliati solo due volte il prossimo anno.

Nel frattempo la Bank of Japan ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro, mentre si attende di conoscere le decisioni dell’amministrazione Trump in merito ai dazi commerciali e agli sviluppi della riforma fiscale in Giappone. L’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,69% a 38.813,58 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,22% attestandosi a 2713,83 punti.

Tra i settori sotto osservazione, quello dei semiconduttori ha subito pressioni a causa di un outlook trimestrale deludente della statunitense Micron. In controtendenza, Nissan ha registrato un ulteriore incremento del 6,5%, dopo un balzo del 24% il giorno precedente, grazie ai colloqui in corso con Honda per una possibile fusione, mentre Honda ha visto un calo del 2%.