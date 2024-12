Auto: immatricolazioni Europa calano del 2% a novembre, solo +0,6% bilancio 2024

Settore auto in frenata in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall’Acea, nel mese di novembre le immatricolazioni di autovetture in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) hanno mostrato una flessione del 2% mentre il consuntivo dei primi undici mesi mostra solo una lieve crescita (+0,6%). “Rispetto ai livelli ante-crisi, cioè rispetto ai livelli del 2019, vi è comunque un pesante calo (-18,3%) e a ciò si aggiunge che questo calo riguarda tutti i principali mercati con poche eccezioni relative a paesi decisamente piccoli. E ciò mentre il PIL nell’area si è già da tempo riportato sui livelli ante-crisi – segnalano dal Centro studi promotor (Csp) -. Le cause di questa situazione sono ben note e vanno tutte ricondotte alla politica dell’Unione Europea, che si è fatta dettare la linea dall’ambientalismo ideologico e ha messo in serissima difficoltà l’intero mercato dell’area, come gli organi di stampa hanno già da tempo messo in luce con grande efficacia”.