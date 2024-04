Borsa di Tokyo, chiusura in positivo dopo l’annuncio della Banca del Giappone

La decisione della Banca del Giappone di non apportare modifiche alla propria politica monetaria ha portato a una chiusura positiva per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha fatto registrare un rialzo dello 0,81%, raggiungendo i 37.934,76 punti e superando, nel corso della giornata, la soglia dei 38mila punti. Questo incremento rappresenta un recupero significativo rispetto al crollo del 6,2% registrato la settimana precedente, che era stata la peggiore performance settimanale dall’estate del 2022.

Per la settimana in corso, l’indice Nikkei ha mostrato un incremento complessivo del 2,3%, segnale di una ripresa robusta. Analogamente, l’indice Topix, più ampio, ha chiuso in rialzo dello 0,86%, confermando un rialzo settimanale del 2,3%. Uno dei settori che ha maggiormente beneficiato di questa situazione è stato quello immobiliare, in particolare grazie alle aspettative di tassi di interesse bassi e prolungati. Mitsui Fudosan, ad esempio, ha visto un incremento del 3,6%.