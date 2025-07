Borsa di Tokyo chiude piatta: Nikkei cede lo 0,03%

La Borsa di Tokyo ha concluso la giornata di contrattazioni con un lieve calo, registrando una chiusura sulla parità. L’indice Nikkei, principale riferimento del mercato giapponese, ha segnato una diminuzione dello 0,03%, fermandosi a 39.663,40 punti. Parallelamente, l’indice allargato Topix ha mostrato una performance negativa, scendendo dello 0,21% a 2.819,40 punti.

Questa situazione di stallo riflette il nervosismo dei mercati, che guardano con apprensione alla data del 1 agosto. In quel giorno, infatti, entreranno in vigore nuovi dazi doganali statunitensi che potrebbero colpire numerosi Paesi asiatici, salvo il raggiungimento di accordi commerciali in extremis. In Giappone, l’incertezza è ulteriormente amplificata da un contesto politico poco chiaro, con le elezioni per la Camera alta previste per domenica.