Inflazione Regno Unito raggiunge il picco da gennaio 2024

L’inflazione nel Regno Unito ha toccato un nuovo massimo da gennaio 2024, con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) al 3,6% nel mese di giugno. Questo aumento è stato guidato principalmente dai prezzi dei carburanti per motori e dall’incremento dei prezzi alimentari. I rivenditori hanno attribuito gli ultimi rincari ai costi di lavoro più elevati annunciati nel primo bilancio del Partito Laburista, che hanno alimentato l’inflazione dei prezzi alimentari.

La Bank of England aveva previsto che l’inflazione CPI si sarebbe mantenuta al 3,4% per tutta l’estate, ma secondo George Rogers di JP Morgan, ‘l’economia sta chiaramente ancora lottando per liberarsi di un periodo di inflazione persistente’.