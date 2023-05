BofA: riorganizzazione per 40 banchieri in Asia

Bank of America sposta circa 40 banchieri in Asia. La banca ha comunicato al personale dei mercati dell’Asia e del Pacifico che avrebbero dovuto cercare un nuovo lavoro in altre divisioni o aree geografiche dell’azienda.

Chi non riuscirà a trovare un altro ruolo all’interno dell’azienda entro pochi mesi rischierà il licenziamento, secondo una fonte vicina la persona, che ha chiesto di non essere identificata in quanto le informazioni sono private.

La maggior parte dei banchieri interessati lavora in ruoli junior e nelle azioni cinesi, mentre alcuni sono impiegati nelle divisioni bancarie e di mercato.

L’amministratore delegato Brian Moynihan ha dichiarato in aprile, durante un forum, che la banca “non sta licenziando persone” e che avrebbe ridistribuito il personale che ha dovuto cambiare ruolo.