BofA riduce la raccomandazione su STMicroelectronics

Bank of America ha ridotto la sua raccomandazione su STMicroelectronics a neutral a buy, in seguito a degli incontri con il management dell’azienda a Londra, destinati agli investitori. La banca ha manifestato una preferenza per il rivale Infineon a causa delle sue peculiarità nell’intelligenza artificiale (AI) e nei microcontrollori (MCUs).

Secondo BofA, il programma di ristrutturazione di STMicroelectronics è ambizioso, ma non porterà benefici significativi al conto economico prima della seconda metà del 2026. Inoltre, le previsioni per il primo trimestre sono state influenzate da problemi specifici di alcuni clienti. Per contro, Infineon viene preferito per le sue caratteristiche uniche nel campo dell’AI e dei MCUs.

Il target di prezzo fissato per STM è di 23 euro.