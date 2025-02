Mps: utile trimestrale batte attese, oltre 1 mld di dividendi. “Con Mediobanca per la nascita di un nuovo campione nazionale”

Prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari con le principali banche del Ftse Mib protagoniste della settimana. Dopo Intesa Sanpaolo, oggi è il turno di Mps che ha presentato conti migliori delle attese. Nel dettaglio, nell’ultimo trimestre 2024 la banca senese ha visto l’utile attestarsi a 385 mln di euro contro i 1.123,2 milioni realizzati nell’analogo periodo nel 2023. Un dato che va ben oltre le attese, con il consensus Bloomberg fermo a 262,8 milioni. Superiori alle aspettative anche i ricavi che si sono attestati a 996,4 milioni (contro i 962,7 del consensus) e anche il Nii ari a 588 milioni dai 552,9 milioni indicati dal mercato.

Guardando all’intero 2024, Mps ha registrato un utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo a 1.951 milioni di euro al 31 dicembre 2024, che si compara ai 2.052 mln conseguiti nel 2023 (che aveva beneficiato rilasci netti nella voce degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri per 471 milioni di euro). Un risultato spiega la nota, “sostenuto da un’eccellenza operativa e in crescita del +16,9% a/a per la parte relativa all’attività caratteristica”.

Il risultato operativo netto del Gruppo al 31 dicembre 2024 è pari a 1.748 mln di euro, in forte crescita rispetto al risultato di 1.511 mln di euro registrato al 31 dicembre 2023. Nel periodo in esame il margine di interesse al 31 dicembre 2024 è risultato pari a 2.356 mln di euro, in aumento rispetto al 2023 (+2,8%, pari a +63,7 mln di euro). La crescita è stata guidata, precisano da Rocca Salimbeni, prevalentemente dal maggio contributo dei rapporti con banche centrali, dei derivati di copertura e del portafoglio titoli.

Progressiva creazione di valore con oltre 1 miliardo di euro di dividendi. nel dettaglio, la cedola passa a 0,86 euro per azione (75% pay-out ratio su utile ante imposte), corrispondente a un dividend yield del 14%, tra i più elevati nel settore.

“Forte di una rete commerciale competitiva, eccellente redditività e solidità patrimoniale, Mps è pronta per realizzare un processo di sviluppo industriale attraverso un’innovativa business combination con Mediobanca per la nascita di un nuovo campione nazionale, a beneficio di tutti gli stakeholder”. Così Mps a distanza di qualche settimana dall’Ops lanciata su piazzetta Cuccia, fermamente rigettata dalla banca guidata da Nagel.