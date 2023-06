Sono disponibili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 37 nuovi Certificati Express emessi da Intesa Sanpaolo sulle principali azioni italiane e internazionali.

I nuovi certificati corrispondono mensilmente, nel primo anno di vita del prodotto, premi fissi (dallo 0,42% allo 0,85%) indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a partire dal secondo anno, essi prevedono la possibilità di corrispondere premi mensili (dallo 0,42% allo 0,85%) condizionati dall’andamento del sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera. In aggiunta, sempre a partire dal secondo anno, i nuovi certificati prevedono la possibilità di scadere anticipatamente, rimborsando anche il Prezzo di Emissione, oltre al premio condizionato, al verificarsi di determinate condizioni.

La nuova serie di Certificati consente all’investitore di scegliere tra 4 diverse barriere disponibili (50%, 55%, 60%, 65%) e 29 azioni sottostanti europee e americane.

Il funzionamento

I nuovi Certificati Express emessi da Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di Emissione pari a 100 euro, durata 36 mesi e barriera capitale osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 11 premi fissi incondizionati mensili, da luglio 2023 a maggio 2024, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e, da giugno 2024, offrono la possibilità di percepire fino a 25 premi condizionati mensili: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Digital. Inoltre, se il sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% dello Strike Iniziale), il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.

I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Il Certificate su Banco BPM

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: l’Express Certificate su Banco BPM (ISIN IT0005550709) che pagherà 11 premi fissi incondizionati di 0,85 euro (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento). Qualora il valore dell’azione Banco BPM dovesse essere al di sotto del Livello Digital (pari a 2,6059), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 0,85 euro mensile, corrisposto indipendentemente dall’andamento del sottostante.

Nei successivi mesi, fino a scadenza, salvo il caso di avvenuta estinzione anticipata, il certificato corrisponde un premio condizionato dall’andamento del sottostante pari a 0,85 euro. Il pagamento del premio in questo caso è condizionato alla performance dell’azione Banco BPM. Se il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Digital di 2,6059 (pari al 65% dello Strike Iniziale) nelle seguenti date di valutazioni intermedie, l’investitore percepirà il premio mensile.

Inoltre, se l’azione sottostante dovesse quotare ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% dello Strike Iniziale) in una delle date di valutazione intermedie, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.

Salvo il caso di rimborso anticipato, nel giorno di scadenza (22 giugno 2026) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 0,85 euro qualora il valore dell’azione Banco BPM (alla data di valutazione finale del 18 giugno 2026) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera pari a 2,6059 (il 65% dello Strike iniziale del sottostante). In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante. Per questo motivo, anche in caso di ribassi dell’azione sottostante entro il Livello Digital, il rendimento del Certificato risulterebbe essere positivo.

L’elenco dei nuovi prodotti

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE INIZIALE = LIVELLO EXPRESS BARRIERA % LIVELLO BARRIERA = LIVELLO DIGITAL PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQ. DI PAGAMENTO SCADENZA IT0005550667 UniCredit 19,9000 50% 9,9500 EUR 100 EUR 0,63 Mensile 22/06/2026 IT0005550675 UniCredit 19,9000 65% 12,9350 EUR 100 EUR 0,81 Mensile 22/06/2026 IT0005550683 Air France-KLM 1,7615 55% 0,9688 EUR 100 EUR 0,74 Mensile 22/06/2026 IT0005550691 Banco BPM 4,0090 50% 2,0045 EUR 100 EUR 0,67 Mensile 22/06/2026 IT0005550709 Banco BPM 4,0090 65% 2,6059 EUR 100 EUR 0,85 Mensile 22/06/2026 IT0005550717 Renault 35,4950 50% 17,7475 EUR 100 EUR 0,74 Mensile 22/06/2026 IT0005550725 Deutsche Bank 9,3260 50% 4,6630 EUR 100 EUR 0,76 Mensile 22/06/2026 IT0005550659 BPER Banca 2,7200 50% 1,3600 EUR 100 EUR 0,59 Mensile 22/06/2026 IT0005550758 BPER Banca 2,7200 65% 1,7680 EUR 100 EUR 0,78 Mensile 22/06/2026 IT0005550741 Deutsche Lufthansa 9,2620 55% 5,0941 EUR 100 EUR 0,71 Mensile 22/06/2026 IT0005550766 Société Générale 23,2600 50% 11,6300 EUR 100 EUR 0,64 Mensile 22/06/2026 IT0005550774 Société Générale 23,2600 65% 15,1190 EUR 100 EUR 0,82 Mensile 22/06/2026 IT0005550782 STMicroelectronics 44,5600 55% 24,5080 EUR 100 EUR 0,62 Mensile 22/06/2026 IT0005550790 Continental 69,2600 55% 38,0930 EUR 100 EUR 0,61 Mensile 22/06/2026 IT0005550808 FinecoBank 12,3700 55% 6,8035 EUR 100 EUR 0,56 Mensile 22/06/2026 IT0005550816 Repsol S.A. 13,3400 55% 7,3370 EUR 100 EUR 0,56 Mensile 22/06/2026 IT0005550824 Stellantis 15,3800 50% 7,6900 EUR 100 EUR 0,50 Mensile 22/06/2026 IT0005550832 Stellantis 15,3800 65% 9,9970 EUR 100 EUR 0,70 Mensile 22/06/2026 IT0005550840 BNP Paribas 56,7300 50% 28,3650 EUR 100 EUR 0,55 Mensile 22/06/2026 IT0005550857 BNP Paribas 56,7300 65% 36,8745 EUR 100 EUR 0,72 Mensile 22/06/2026 IT0005550865 Volkswagen 126,1000 60% 75,6600 EUR 100 EUR 0,63 Mensile 22/06/2026 IT0005550873 Bayer 50,8900 60% 30,5340 EUR 100 EUR 0,51 Mensile 22/06/2026 IT0005550881 Eni 12,8160 55% 7,0488 EUR 100 EUR 0,54 Mensile 22/06/2026 IT0005550899 Eni 12,8160 65% 8,3304 EUR 100 EUR 0,65 Mensile 22/06/2026 IT0005550907 AXA 26,3050 60% 15,7830 EUR 100 EUR 0,52 Mensile 22/06/2026 IT0005550915 Sanofi 97,9700 65% 63,6805 EUR 100 EUR 0,42 Mensile 22/06/2026 IT0005550923 Enel 6,1010 55% 3,3556 EUR 100 EUR 0,43 Mensile 22/06/2026 IT0005550931 Enel 6,1010 65% 3,9657 EUR 100 EUR 0,51 Mensile 22/06/2026 IT0005550949 Assicurazioni Generali 18,5850 60% 11,1510 EUR 100 EUR 0,42 Mensile 22/06/2026 IT0005550956 Netflix 434,7000 50% 217,3500 EUR 100 EUR 0,69 Mensile 22/06/2026 IT0005550964 PayPal Holdings 68,8900 55% 37,8895 EUR 100 EUR 0,67 Mensile 22/06/2026 IT0005550972 Intel 35,0000 55% 19,2500 EUR 100 EUR 0,71 Mensile 22/06/2026 IT0005550980 General Motors 37,3200 55% 20,5260 EUR 100 EUR 0,63 Mensile 22/06/2026 IT0005550998 Amazon.com INC. 125,7800 60% 75,4680 EUR 100 EUR 0,62 Mensile 22/06/2026 IT0005551004 Ford Motor 14,2200 50% 7,1100 EUR 100 EUR 0,68 Mensile 22/06/2026 IT0005551012 Alphabet 123,1000 60% 73,8600 EUR 100 EUR 0,52 Mensile 22/06/2026 IT0005551020 The Walt Disney Company 89,7500 60% 53,8500 EUR 100 EUR 0,58 Mensile 22/06/2026

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su:

https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/