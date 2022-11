BNP Paribas lancia sul mercato i nuovi Dual Currency Certificate per valorizzare la liquidità in portafoglio

BNP Paribas annuncia l’emissione di un nuovo tipo di Certificate. Si tratta dei Dual Currency, strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul mercato Sedex (MTF) di Borsa Italiana pensati per tutti coloro che desiderano aumentare il rendimento della liquidità in portafoglio. Essi rappresentano una valida alternativa ai conti deposito e al mercato monetario.

I Dual Currency Certificate nascono dunque con l’obiettivo di fornire rendimenti potenzialmente più elevati rispetto ai conti correnti, ai conti deposito o ai Titoli di Stato a breve termine, a fronte dell’assunzione di un rischio legato al tasso di cambio. Questi prodotti consentono al verificarsi di determinate condizioni di incrementare il rendimento della liquidità in portafoglio, con potenziali rendimenti su investimenti con orizzonti temporali compresi tra uno e dodici mesi. Questi Certificate rappresentano una soluzione d’investimento che sfrutta le potenzialità del mercato valutario.

Come funzionano

I Dual Currency Certificate permettono di ottenere un interessante ritorno alternativo al mantenimento del capitale in contante, nell’aspettativa che l’Euro non si apprezzi nei confronti del Dollaro Usa (di altre valute in seguito).

Questi prodotti sono caratterizzati da uno Strike. Per determinare il valore di rimborso a scadenza, si confronta lo Strike con il tasso di cambio a scadenza. A questo punto, gli scenari sono due:

Se l’Euro non si apprezza, viene rimborsato il valore nominale più il premio.

Se invece l’Euro si apprezza, il valore nominale viene prima convertito nella valuta estera al tasso di Strike, e poi riconvertito in euro al tasso a scadenza meno favorevole per ottenere il valore di rimborso oltre il premio.

Un esempio

Si ipotizzi un Dual Currency Certificate su Tasso di Cambio EUR/USD che prevede un premio.