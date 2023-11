Nexi in spolvero (+6,4%) su interesse Silver Lake

Partenza positiva per il titolo Nexi, in rialzo del 6,4% in area 6,138 euro, a fronte del +0,% del Ftse Mib. Nexi sta recuperando terreno dopo aver toccato i minimi storici la scorsa settimana, trascinata al ribasso dal profit warning della francese Worldline.

Secondo indiscrezioni riportare dal Corriere, Silver Lake avrebbe dato mandato a Morgan Stanley di valutare un potenziale investimento nella società di pagamenti italiana. Silver Lake potrebbe aver avviato trattative con Hellman & Friedman, che detiene circa il 20% di Nexi. Tra i fondi interessati ci sarebbero Blackstone e Brookfield. In ogni caso, un’eventuale offerta non sarebbe imminente, secondo quanto riferito dalla fonte.

Intanto, Nexi è stata scelta da Payments Canada per rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema di pagamento canadese ad alto valore, Lynx.

Payments Canada utilizzerà d’ora in poi la soluzione Rtgs Extreme Contingency Solution (Recs) di Nexi, che consentirà di operare anche in caso di interruzioni o problemi improvvisi.