BMW: consegne in calo dell’1,5%. Vendite veicoli elettrici a +83,2%

BMW è sulla buona strada per registrare un leggero aumento delle vendite quest’anno, nonostante il calo della domanda nel primo trimestre, anche nel mercato cinese.

La casa automobilistica tedesca ha consegnato 588.138 veicoli nel primo trimestre, con un calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente, mentre le vendite di veicoli elettrici (EV) sono aumentate dell’83,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 64.647 veicoli.

A livello regionale, BMW ha registrato una crescita delle vendite solo negli Stati Uniti, con un aumento dell’11,4% a 89.750 auto vendute. Le vendite in Cina sono diminuite del 6,6%, ma l’azienda ha dichiarato che l’economia cinese dovrebbe stabilizzarsi nel corso di quest’anno.

Il calo dell’1,9% delle vendite in Europa è stato attribuito in gran parte al divieto di esportazione e produzione nel mercato russo, dove i marchi cinesi stanno beneficiando dell’uscita delle case automobilistiche occidentali. BMW è rimasta fiduciosa sulle sue previsioni per il 2023, nonostante un “ambiente commerciale difficile”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.