Ad aprile l’indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro segna -8,7 da -9,9 attesi e -11,1 precedenti. Il morale degli investitori dell’area dell’euro è migliorato in aprile, con l’indice della situazione attuale che è salito per il sesto mese consecutivo a -4,3 in aprile, da -9,3 in precedenza.