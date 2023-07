BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha registrato venerdì un aumento del 25% dell’utile rettificato del secondo trimestre, beneficiando del fatto che gli investitori hanno versato denaro nei suoi vari fondi di mercato.

Su base rettificata, BlackRock ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari, o 9,28 dollari per azione, per i tre mesi conclusi il 30 giugno, rispetto a 1,1 miliardi di dollari, o 7,36 dollari per azione, dell’anno precedente.