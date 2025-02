BlackRock lancia il primo ETF UCITS sul reddito fisso a gestione attiva

BlackRock lancia oggi l’iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (IFLX), un nuovo ETF a reddito fisso a gestione attiva concepito per massimizzare il rendimento dei portafogli contestualmente alla crescita del capitale a lungo termine. L’IFLX offre ai clienti il meglio delle conoscenze di BlackRock sul reddito fisso attraverso la semplicità del veicolo dell’ETF.

L’IFLX ha come obiettivo la generazione di reddito investendo in asset europei nell’universo del reddito fisso, con un’allocazione senza vincoli rispetto all’andamento dei benchmark tradizionali e mantenendo tipicamente un rating di portafoglio Investment Grade (IG). Basandosi su un’allocazione diversificata nei segmenti credito investment grade (IG), credito high yield (HY) e crediti cartolarizzati, il fondo punta a massimizzare il rendimento in tutte le diverse fasi del ciclo di mercato.

Rick Rieder, CIO di Global Fixed Income di BlackRock, ha dichiarato:

“L’attuale contesto di investimento presenta notevoli potenzialità per il reddito fisso. Il mercato europeo si trova in una fase di maturità per ottenere rendimenti superiori alla liquidità e l’IFLX mira ad offrire un reddito elevato e costante da una gamma diversificata di titoli in vari segmenti del reddito fisso, riducendo al contempo la sensibilità ai movimenti dei tassi d’interesse e alla volatilità. È un buon momento per beneficiare di rendimenti più elevati e riteniamo che un portafoglio gestito attivamente, che integri asset orientati al reddito, possa offrire un’interessante opportunità per gli investitori europei”.

Gli investitori possono utilizzare l’IFLX come complemento efficiente di un’allocazione obbligazionaria core e come uno strumento utile nella costruzione di portafogli per aumentare il rendimento, diversificare le fonti di reddito e gestire il rischio in modo più efficace.

Jane Sloan, EMEA head of Global Product Solutions di BlackRock, ha commentato:

“Questo lancio amplia le opportunità di accesso dei nostri clienti alla nostra leadership negli investimenti a gestione attiva attraverso un veicolo liquido, trasparente e conveniente come l’ETF. Siamo impegnati a innovare continuamente la nostra offerta di ETF attivi per tutti gli investitori, mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari per navigare nei mercati odierni e dei decenni a venire”.

iShares è leader mondiale dell’industria degli ETF con 1.500 fondi e oltre 4.000 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Con questo lancio, la gamma UCITS di ETF attivi di BlackRock raggiunge ora un totale di 14 fondi tra tutte le asset class.

L’IFLX è una soluzione d’investimento denominata in euro, quotata su Euronext Amsterdam e Xetra, con TER dello 0,40%.