Black Friday da record per Giglio.com: un milione di euro di transato in un solo giorno

Giglio.com, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, ha registrato dei numeri record nel corso della settimana del Black Friday.

Il 25 novembre, il transato ha superato per la prima volta il milione di euro in un solo giorno (+32,5% rispetto al 2021), diventando così il vero e proprio nuovo record di vendite per la Società. I clienti di Giglio.com hanno visitato 1.000 prodotti al minuto e attivato un nuovo carrello ogni due secondi, visualizzando 1,2 milioni di schede prodotto.

Non meno importanti i numeri dell’intera settimana del Black Friday, che si spinge fino al Cyber Monday. La Società ha infatti triplicato gli ordini rispetto alla stessa settimana del 2020. La brillante stagione promozionale invernale, iniziata con un ottimo Single’s Day nelle regioni asiatiche, ha permesso alla Società di confermare i trend di crescita di tutti i kpi principali rispetto al medesimo periodo dello scorso anno: aumenta in modo significativo il tasso di riacquisto dei clienti già fidelizzati, il cui share si incrementa del 47%. Il carrello medio registra un incremento del 22%, mentre la spesa media per singolo cliente aumenta del 24%.