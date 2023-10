Birkenstock mira a raccogliere $1,58 miliardi con IPO a Wall Street

La celebre azienda di calzature tedesca, Birkenstock, ha l’obiettivo di accumulare $1,58 miliardi attraverso la sua quotazione alla Borsa di New York, NYSE. Secondo le informazioni recentemente aggiornate e depositate presso la SEC, l’azienda punta a una capitalizzazione di mercato stimata in $9,2 miliardi, con il simbolo “BIRK” sul NYSE.

Dettagliatamente, Birkenstock offre 10.752.688 azioni ordinarie alla vendita. Inoltre, l’azionista venditore, L Catterton (la società di private equity supportata da LVMH, il gigante del lusso francese), offre ulteriori 21.505.376 azioni ordinarie. Vi è anche la possibilità per i sottoscrittori di acquistare fino a 4.838.709 azioni ordinarie in più dall’azionista venditore, per coprire l’over-allotment, entro un periodo di 30 giorni.

La previsione di Birkenstock è che il prezzo dell’IPO sarà compreso tra $44,00 e $49,00 per azione ordinaria. Supponendo un prezzo di offerta di $46,50 per azione (il punto medio dell’intervallo di prezzo indicato), il ricavato netto per l’azienda dalla IPO dovrebbe aggirarsi intorno ai $450,2 milioni. Questo importo è calcolato dopo la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta.