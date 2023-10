The Circle: aumento di capitale da 2,1 milioni di euro

The Circle, all’avanguardia nella produzione agricola acquaponica in Europa, ha completato un’operazione di aumento di capitale da 2,1 milioni di euro. Questa mossa strategica fa seguito a un finanziamento di valore significativo di 1,5 milioni di euro, ottenuto precedentemente attraverso Invitalia e il programma Smart & Start Italia – PON Imprese e Competitività 2014 – 2020. L’investimento complessivo raggiunge quindi la cifra di 3,6 milioni di euro, consolidando ulteriormente la posizione di The Circle nel settore.