BioNTech: ricavi e utile netto in calo, pesa il crollo delle vendite di vaccini Covid-19

BioNTech, la nota azienda di biotecnologia e biofarmaceutica tedesca che collabora con Pfizer nella produzione di un vaccino contro il Covid-19, ha subito una riduzione dei ricavi totali nel primo trimestre del 2023. I ricavi registrati sono stati pari a 1.277 milioni di euro per il trimestre chiuso al 31 marzo 2023, in netto calo rispetto ai 6.374,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2022.

Per quanto riguarda l’utile netto, BioNTech ha registrato un risultato di 502,2 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, in calo rispetto ai 3.698,8 milioni di euro del periodo comparativo del 2022.