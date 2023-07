Biogen lancia “Fit for Growth”: Risparmi e riduzione organico in vista

Nel secondo trimestre del 2023, la multinazionale di biotecnologia Biogen ha annunciato una diminuzione delle sue entrate. I dati mostrano una diminuzione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un EPS di 4,07 dollari, in calo del 44%. Inoltre, l’EPS rettificato si attesta a 4,02 dollari, in calo del 23% rispetto alle previsioni di mercato di 3,77 dollari.

Nel tentativo di invertire queste tendenze, Biogen ha lanciato un nuovo programma chiamato “Fit for Growth”. Questo programma si prefigge di generare risparmi operativi lordi per circa 1 miliardo di dollari. Di questi, 300 milioni saranno reinvestiti nel lancio di nuovi prodotti e in programmi di ricerca e sviluppo, portando a un risparmio netto di circa 700 milioni sui costi operativi entro il 2025.

Inoltre, il programma “Fit for Growth” prevede una riduzione netta del personale. Alla fine dello scorso anno, Biogen impiegava 8.725 persone in tutto il mondo. Tuttavia, con la nuova strategia, si prevede un taglio di circa 1.000 dipendenti. Queste misure fanno parte del tentativo dell’azienda di adattarsi e prosperare in un contesto di mercato sempre più competitivo.