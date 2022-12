Binance blocca temporaneamente i prelievi della stablecoin USDC

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha sospeso i prelievi della stablecoin USDC mentre crescono le preoccupazioni degli investitori sulla stabilità della cript-oborsa in seguito al collasso della rivale FTX e alla notizia di una potenziale indagine penale da parte del governo statunitense.

Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha twittato martedì che la borsa sta assistendo a un aumento dei prelievi di USDC, una criptovaluta nota come stablecoin perché è agganciata uno a uno al dollaro statunitense. L’USDC viene utilizzato dagli investitori per effettuare operazioni di compravendita di criptovalute diverse senza la necessità di trasferire il denaro in dollari statunitensi. Se i trader stanno ritirando USDC da Binance, potrebbe essere per spostarli su un’altra piattaforma. Zhao ha detto che qualsiasi scambio in USDC dalla stablecoin nota come PAX, così come il token BUSD di Binance, richiede il passaggio attraverso una banca con sede a New York che non è ancora aperta. Uno scambio di token potrebbe essere un modo per Binance di ottenere rapidamente più USDC mentre le banche sono chiuse per riprendere i prelievi.