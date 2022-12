Borse europee all’insegna della debolezza in attesa dell’inflazione Usa

Avvio sostanzialmente positivo in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che si trovano sopra la parità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 3.930 punti in rialzo dello 0,26%; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia la seduta in rialzo dello 0,17% e si trova al momento a quota 24.380 punti. Acquisti anche sul Cac40 francese (+0,06%), ma anche sull’indice tedesco Dax40 con un progresso dello 0,4%. In controtendenza l’indice spagnolo Ibex 35 che si trova al momento in calo dello 0,5%.

Infine lo spread Btp/Bund al momento si trova a quota 188 punti base in calo frazionale rispetto alla chiusura di ieri.

Ricordiamo che nella giornata di oggi gli operatori monitoreranno da vicino il dato sull’inflazione americana, che è attesa in calo al 7,3% dal precedente 7,7%.