“Big Ideas 2025” di ARK Invest, l’innovazione disruptive aprirà le porte a una crescita esponenziale

ARK Invest e Cathie Wood lanciano il report annuale “Big Ideas 2025: Unlocking Exponential Growth Through Disruptive Innovation”. Secondo la ricerca di ARK, il mondo è sul punto di registrare una crescita economica esponenziale, trainata da cinque piattaforme di innovazione convergenti: intelligenza artificiale, robotica, stoccaggio dell’energia, blockchain pubbliche e sequenziamento multiomico. Queste piattaforme potrebbero guidare progressi esponenziali in tutti i settori e catalizzare un cambio di passo nella crescita economica globale.

Convergenza tecnologica e crescita macroeconomica

“Big Ideas 2025 è più di un semplice rapporto, è una mappa per il futuro dell’innovazione. L’ultima ricerca di ARK spiega come le tecnologie convergenti non si limitino a stravolgere i settori, ma ridisegnino le catene del valore economico globale. Gli investitori che si posizionano in anticipo su questi temi a forte crescita hanno l’opportunità di partecipare alla prossima era di creazione di capitale trasformativo.” commenta Rahul Bhushan, Global Head of Index di ARK Invest.

L’innovazione tecnologica continua a trasformare il mondo a un ritmo sempre più rapido. Il report “Big Ideas 2025” di ARK Invest e Cathie Wood evidenzia undici settori chiave destinati a rivoluzionare l’economia globale nei prossimi anni. Dalla convergenza dell’intelligenza artificiale con la robotica e le blockchain fino all’espansione della biotecnologia e dell’energia rinnovabile, queste innovazioni promettono di ridefinire interi settori e creare nuove opportunità d’investimento.

ARK Invest individua cinque piattaforme tecnologiche principali che stanno catalizzando una crescita accelerata:

Intelligenza artificiale (AI) Robotica Stoccaggio dell’energia Blockchain pubbliche Sequenziamento multiomico (biotecnologia avanzata)

Il report di ARK Invest e Cathie Wood evidenzia come queste piattaforme stiano convergendo per creare un cambiamento epocale nella produttività globale, dando vita a tecnologie rivoluzionarie che potrebbero ridefinire radicalmente le strutture economiche, i paesaggi di investimento e il progresso della società. Queste tecnologie, interconnesse tra loro, stanno alimentando un’esplosione esponenziale dell’innovazione, con impatti significativi in settori come la finanza, la medicina, la produzione e i trasporti.

L’intelligenza artificiale come motore del progresso

L’adozione diffusa delle reti neurali potrebbe avere un impatto paragonabile, se non superiore, a quello dell’elettrificazione. L’AI sta trasformando ogni aspetto dell’economia, dai dispositivi intelligenti all’automazione del lavoro intellettuale. Secondo ARK, i sistemi AI richiederanno enormi risorse computazionali e guideranno l’ascesa di infrastrutture cloud specializzate.

Un esempio concreto è l’avanzamento degli AI Agents, sistemi intelligenti in grado di comprendere il linguaggio naturale, pianificare e compiere azioni autonomamente. Questi agenti stanno già rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e potrebbero presto sostituire i motori di ricerca tradizionali, accelerando l’adozione dell’AI nei settori pubblicitari e dell’e-commerce.

L’espansione della blockchain e dei pagamenti digitali

ARK prevede che le blockchain pubbliche diventeranno la spina dorsale della finanza globale, con contratti intelligenti che ridurranno la necessità di intermediari. Il report sottolinea il ruolo crescente dei digital wallets, che entro il 2030 potrebbero rappresentare oltre il 70% delle transazioni e-commerce.

Nel 2024, le transazioni in stablecoin hanno superato Visa e Mastercard in valore, dimostrando la crescente adozione della moneta digitale. Le stablecoin peggate al dollaro rappresentano il 98% dell’offerta totale e il loro utilizzo sta aumentando, specialmente nei mercati emergenti.

Bitcoin e il futuro degli asset digitali

Il report evidenzia il ruolo di Bitcoin come riserva di valore e il crescente interesse istituzionale. Nel 2024, Bitcoin ha raggiunto un massimo storico e il suo tasso di inflazione è sceso sotto quello dell’oro grazie al quarto halving. Inoltre, il lancio di ETF Bitcoin spot ha segnato un successo senza precedenti nel settore finanziario.

ARK prevede che Bitcoin possa raggiungere un valore compreso tra 300.000 e 1,5 milioni di dollari entro il 2030, grazie alla crescente domanda da parte di istituzioni finanziarie, stati sovrani e aziende.

La rivoluzione della robotica e dei trasporti autonomi

L’integrazione tra AI e robotica sta dando vita a robot umanoidi in grado di operare in ambienti domestici e industriali. Parallelamente, i robotaxi e la logistica autonoma stanno riducendo drasticamente i costi di trasporto, rendendo i veicoli a guida autonoma sempre più accessibili.

Un altro settore in forte espansione è quello dei razzi riutilizzabili, che stanno abbattendo il costo dei lanci spaziali e abilitando nuove applicazioni, come l’osservazione terrestre continua e le comunicazioni satellitari.

Il ruolo della multiomica e della biotecnologia

Il calo dei costi di sequenziamento del DNA e l’uso dell’AI nella ricerca stanno accelerando lo sviluppo della medicina di precisione. Test diagnostici avanzati e terapie personalizzate potrebbero trasformare il trattamento di malattie croniche e rare. Le innovazioni nel campo della biologia programmabile potrebbero inoltre rivoluzionare settori come l’agricoltura e la produzione di materiali.

L’energia rinnovabile e l’elettrificazione

Il declino dei costi delle batterie sta favorendo la diffusione della mobilità elettrica e dei sistemi di storage energetico decentralizzato. ARK prevede che l’autonomia energetica delle abitazioni e delle aziende aumenterà grazie alla combinazione di energia solare, batterie avanzate e piccoli reattori nucleari.

Nuove opportunità di crescita e investimento

Le innovazioni individuate nel report Big Ideas 2025 potrebbero ridefinire l’economia globale nei prossimi anni. L’intelligenza artificiale, le blockchain e la biotecnologia stanno convergendo per creare nuove opportunità di crescita e investimento. Sebbene l’adozione di queste tecnologie presenti ancora sfide regolatorie e tecniche, il loro impatto a lungo termine potrebbe essere dirompente, portando a una nuova era di sviluppo economico e scientifico.

Sono due i punti focali:

L’innovazione dirompente potrebbe conquistare più di due terzi del mercato azionario globale, con una crescita composta del 38% fino al 2030.

Le tecnologie innovative che emergono dalla convergenza delle piattaforme accelereranno la crescita economica, liberando opportunità di produttività e di investimento su una scala senza precedenti.

Una tradizione dal 2017, “Big Ideas” è il documento fondamentale di ARK, che offre un’analisi completa della convergenza tecnologica e del suo potenziale di rivoluzione dei settori e delle economie su scala globale. Il rapporto di ricerca annuale non è solo la base per le strategie d’investimento di ARK, ma ha soprattutto lo scopo di offrire formazione e conoscenza, in quanto contiene analisi approfondite dei temi d’investimento più importanti, condotte meticolosamente dal team d’investimento di ARK.

ARK Invest è un emittente globale di ETF tematici specializzati nell’innovazione disruptive, con 30,2 miliardi di dollari di AUM (481 milioni di dollari in Europa).

Il report è scaricabile qui.