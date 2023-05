BG SAXO lancia TraderPRO, la piattaforma per i Trader pensata dai Trader

BG SAXO rilascia la terza piattaforma per ampliare l’accesso ai mercati finanziari continuando a plasmare presente e futuro del trading.

La società nata dalla partnership tra Saxo Bank e Banca Generali ha lanciato, infatti, la sua piattaforma più evoluta: TraderPRO.

Una piattaforma di trading e digital investing, si legge nella nota, che ha l’ambizione di cambiare lo standard di mercato e diventare il punto di riferimento per i trader più attivi e gli investitori più esigenti, offrendo una combinazione unica: da un lato è la piattaforma di trading più ricca di

funzionalità, dall’altro garantisce quella semplicità e facilità d’uso che solo la tecnologia più avanzata può offrire. La creazione di uno spazio di lavoro personalizzabile dall’utente in base alle proprie esigenze è alla base della nuova offerta della piattaforma, che è scaricabile su dispositivi Windows e Mac in modo completamente gratuito.