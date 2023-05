Bene Piazza Affari in avvio con Unicredit, giù Stellantis

Partenza lievemente positiva per le borse europee, dopo la chiusura in calo di Wall Street e la mattinata contrastata dei listini asiatici. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dello 0,95% a 26.880 punti, guidato da Unicredit (+5,2%) dopo la diffusione della trimestrale “migliore di sempre” e l’innalzamento dei target per il 2023.

In spolvero anche Mps (+3,6%) e (+3%), mentre arretra Stellantis (-2m2%) nonostante l’aumento dei ricavi nel primo trimestre (+14%), complice il dato sulle immatricolazioni di aprile (+23%) peggiore rispetto al mercato.

Riflettori puntati sulla Federal Reserve, che stasera annuncerà un incremento dei tassi di 25 punti base e fornirà indicazioni utili per i prossimi mesi. Domani invece i riunirà la Bce, all’indomani del dato sull’inflazione che ha evidenziato una nuova accelerazione al 7%. In programma oggi tra i dati macro il report americano ADP sull’occupazione nel settore privato, che precede i non farm payrolls di venerdì, e gli indici Pmi servizi e composito degli Usa, oltre alla disoccupazione in Italia ed eurozona.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 189 bp, con il decennale italiano al 4,15%. Sul Forex, euro/dollaro in rialzo sopra quota 1,1 mentre il petrolio (Brent) viaggia poco mosso a 75,3 dollari al barile dopo la discesa della seduta precedente.