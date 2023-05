Auto: immatricolazioni Italia +29,2% ad aprile, ancora lontani livelli pre-covid

Continua la serie positiva per il mercato dell’auto italiano. In aprile si è registrata la nona crescita consecutiva per le immatricolazioni, che si attestano a 125.805 unità, in crescita del 29,21% rispetto allo stesso mese del 2022.

Il dato aggregato dei primi quattro mesi dell’anno evidenzia un incremento tendenziale del 26,89% a 552.850 vetture.

Ricordiamo che il 2022 è stato particolarmente negativo per il mercato dell’auto a causa di diversi fattori, tra cui lo scoppio della guerra, l’inflazione, i costi energetici e la carenza di microchip.

Le immatricolazioni del primo quadrimestre del 2023 accusano ancora un calo del 22,5% sullo stesso periodo del 2019.