Bce: tra crisi energia e alta inflazione, stabilità finanziaria area euro a rischio

Tra shock energetico, alta inflazione e bassa crescita e con condizioni finanziarie che si vanno inasprendo, i rischi per la stabilità finanziaria nell’area euro sono aumentati. Lo scrive nero su bianco la Bce nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria.

E’ aumentata la probabilità di una recessione tecnica nell’area euro”, commenta il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in una nota. In futuro, avverte la BCE, un periodo prolungato di alta inflazione rappresenterebbe un rischio per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro in quanto potrebbe esacerbare la compressione dei redditi delle famiglie, minacciando potenzialmente anche le famiglie con redditi medi e alti. “Riportare l’inflazione al suo obiettivo di medio termine rimane quindi di fondamentale importanza”, conclude il documento