BCE: rischi per le principali banche europee se i fondi si trovano in difficoltà

La Banca Centrale Europea ha avvertito che le principali banche dell’eurozona potrebbero subire un colpo se i loro clienti finanziari, come fondi, assicurazioni e stanze di compensazione, ritirassero i loro depositi o si trovassero in difficoltà.

Lo studio della BCE ha esaminato il rischio di ricadute delle cosiddette banche ombra – come fondi e altre società finanziarie che forniscono finanziamenti in una forma o nell’altra – sui prestatori tradizionali e viceversa.

L’esposizione in termini di attività bancarie, come i prestiti, e di passività, come i depositi, si è concentrata nei primi 13 istituti di credito dell’area dell’euro, tra cui le otto banche di rilevanza mondiale.

Il rischio maggiore individuato è che le banche ombra ritirino i loro fondi dalle banche, come i depositi e le operazioni di pronti contro termine. Questi rappresentano il 13% di tutte le passività delle banche tradizionali, o più per le banche più grandi.